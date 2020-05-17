В сеть слили личные данные более тысячи сотрудников евроструктур и депутатов Европейского парламента.

Об этом в субботу, 16 мая, рассказал эксперт по информационной безопасности Яш Кадакия.

По его словам, в открытом доступе оказались данные и пароли более 200 членов Европарламента, Европейского Совета и Европейской Комиссии. Недочеты в системе безопасности ведомств ЕС также привели к утечке информации 1 200 сотрудников персонала парламента.

По данным программиста, речь идет о Европейской народной партии, что подтвердил представитель партии Педро Лопес. Он отметил, что база данных содержит информацию, которая использовалась в 2018 году.

По состоянию на данный момент, все персональные данные были удалены из интернета. Европейские чиновники заявляют о необходимости проведения расследования утечки.

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