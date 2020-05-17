Следующие переговоры по мирному урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе, в которых возможно будут участвовать и переселенцы, состоятся 27 мая. Во время встречи стороны рассмотрят проект регламента, согласно которому будут реализованы решения Трехсторонней контактной группы (ТКГ).

Об этом со ссылкой на собственный источник передает информационное агентство "Интерфакс".

"Системообразующий вопрос на повестке переговоров 27 мая - утверждение регламента реализации решений контактной группы. Этот документ закрепляет равный транспарантный порядок переговорного процесса, устанавливает четкие механизмы реализации принятых в рамках минской переговорной площадки решений, а также инструменты контроля за их исполнением", - заявил источник.

По его словам, если документ будет принят, он поможет сформировать условия для открытого и конструктивного диалога.

"Спекуляции на переговорном процессе, недобросовестные манипуляции путем сознательного саботажа исполнения комплекса мер будут исключены. Это позволит сторонам сосредоточиться на скорейшей практической реализации принятых решений и продвинуться в вопросе мирного урегулирования", - добавил источник.

По информации журналистов, переговоры 27 мая пройдут в режиме видеоконференции. Тем не менее, уже во второй половине года стороны вернутся к традиционному очному формату встреч.

"Пока формат встреч остается неизменным. Это вновь будет видеоконференция. Однако обсуждается возможность постепенного возвращения к традиционному очному общению. Все будет зависеть от дальнейшей динамики эпидемиологического процесса. Однако есть надежды на возвращение к минским встречам в привычном формате во второй половине года, если не будет резких изменений к худшему", - сказал источник.

Напомним, что что представители Украины блокируют в Минске предложения по прекращению огня. Это следует из проекта заявления Трехсторонней контактной группы от 26 марта.

Ранее мы писали, что по словам так называемого "министра иностранных дел ДНР" Натальи Никоноровой, Украина должна начать прямой диалог с Донбассом, или же выйти из Минских соглашений.