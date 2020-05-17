В то время, как в Украине количество зараженных коронавирусом выросло почти до 18 000, никто из депутатов и персонала Верховной Рады на данный момент не инфицирован.

Об этом рассказал спикер украинского парламента Дмитрий Разумков в интервью "Радио Свобода".

По его словам, ранее коронавирусом были заражены около 10 народных депутатов. При этом, Разумков считает, что их могло быть больше, около 15, так как "возможно, не все об этом сообщили".

"По состоянию на сегодня больных, к счастью, - я надеюсь, что так будет и в дальнейшем - в парламенте народных депутатов нет... По аппарату тоже нет. Не могу сказать обо всех помощниках, потому что у народного депутата много помощников, работающих на общественных началах. И 100% не могу дать. Однако, насколько мне известно, больных нет. Скажем так: нам эта информация не поступала, не объявляли", - заявил председатель парламента.

Напомним, что недавно народный депутат Сергей Вельможный (группа "Доверие"), который 13 апреля заявил об инфицировании коронавирусом, выздоровел и 24 апреля принял участие во внеочередном заседании Верховной Рады.

Ранее мы писали о том, что происходило с нардепами, которые заразились коронавирусом.