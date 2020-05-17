В Киеве копы провели спецоперацию и задержали мужчину с большой партией кокаина. Цена наркотика по прайсу черного рынка составила 75 000 долларов. Мужчина собирался продавать кокаин с целью наживы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Во время проведения совместной операции Киевской городской прокуратуры №2 и Дарницкого отделения полиции мужчину задержали. У него из машины изъяли пакет с наркотиками весом 0,5 кг, "что является особо крупным размером". Киевлянин приобрел наркотики с целью дальнейшего сбыта.

Фото: Прокуратура міста Києва

Сейчас задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 УК Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.

Ранее "Страна" писала, что организовавшему нарколабораторию профессору химии грозит до 10 лет.

Также мы рассказывали, что из Эквадора в Украину прибыли бананы, а также пакеты с миньонами, набитые кокаином.