Повторного голосования по проекту обращения, согласно которому вина за начало Второй мировой возлагается на Советский Союз и гитлеровскую Германию в равной степени, в Верховной Раде не будет.

Об этом в субботу, 16 мая, рассказал спикер украинского парламента Дмитрий Разумков в интервью "Радио Свобода".

"К сожалению, нет такого механизма, как переголосование постановления. В этом парламенте ни разу ни один законопроект или постановление два раза на голосование не ставились. Я считаю, что это не соответствует регламенту. И я благодарен коллегам, что они меня в этом поддерживают... Я не буду ставить на повторное голосование, находя какие-то аргументы, что кто-то не успел, кто-то не проголосовал", - отметил спикер Рады.

Разумков считает, что провальное голосование депутатов по проекту обращения к 75-й годовщине окончания Второй мировой войны отражает настроения украинского общества.

Напомним, что 13 мая за этот проект обращения отдали всего 200 народных депутатов.

О том, почему парламент не поддержал данный документ мы подробно разбирались в отдельном материале.