Несмотря на карантин, в столице возобновил работу элитный ночной клуб "Queen", где в начале года побывал на порно-шоу экс-глава таможни Максим Нефедов.

Видео и фото с вечеринки выкладывали в Instagram-сториз и отмечали заведение в ночь с 15 на 16 мая.

На кадрах видно, что в клубе много людей - заполнены все столики и танцпол. При этом большинство посетителей комплекса были без средств защиты и не соблюдали социальную дистанцию.

Посетители подписывали истории радостными сообщениями и говорили, что рады открытию и соскучились по ночной жизни.

Напомним, что с 11 мая в Украине начался первый этап ослабления карантина. Правительство разрешило обслуживание в заведениях общественного питания на летних площадках под открытым небом при условии соблюдения всех карантинных норм. О разрешении работы ночных клубов речь не шла.

Фото: Скриншот с Instagram

Ранее "Страна" писала, что в Киеве продолжают работу строительные гипермаркеты "Эпицентр" и "Леруа Мерлен", несмотря на запрет Кабмина.

Также мы рассказывали, что во время карантина из-за коронавируса и запрета на работу ресторанов журналисты задокументировали работу расположенного в центре Киева ресторана "Велюр", который принадлежит народному депутату Николая Тищенко. На видео попало, как в ресторан поочередно заходят политики и бизнесмены.