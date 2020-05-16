В аннексированном Крыму, где "власти" хотели запретить пользоваться кондиционерами из-за коронавируса, 18 мая заканчивается всеобщий режим самоизоляции для всех жителей полуострова младше 65 лет.

Об этом говорится в новой редакции указа, опубликованного на сайте так называемых "властей".

"Рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма, не покидать места проживания (пребывания) без необходимости, а также воздержаться от посещения религиозных объектов", - написано в документе.

При этом те, кто приехал в аннексированный Крым из других регионов России и люди старше 65 лет должны будут соблюдать самоизоляцию. Кроме этого запрещается появляться в общественных местах несовершеннолетним без сопровождения родителей.

Напомним, что недавно президент России Владимир Путин выступил с обращением о завершении периода нерабочих дней в стране, начиная с 12 мая.

Ранее мы писали, что так называемый глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что курортный сезон-2020 в регионе не состоится.