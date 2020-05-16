Из-за пандемии смертельного коронавируса в мире песенный конкурс Евровидение пробует новый для себя формат мероприятий. Так, в эти минуты проходит онлайн-концерт под названием "Европа, зажги свет".

Событие в субботу, 16 мая, транслирует "UA:Первый".

По словам организаторов, в концерте принимают участие звезды Евровидения прошлых лет и участники этого года, которые споют сегодня победную песню конкурса 1997 года "Love Shine a Light" группы Katrina and the Waves.

Помимо этого в эфире покажут клипы фанатов конкурса, которые исполняют песню победителя 1980 года Джонни Логана "What's Another Year?".

Концерт в Украине транслируют телеканалы "UA:Первый", "СТБ", а также радиотанция "UA:Радио Проминь". Через некоторое время запись мероприятия появится и на официальном канале Евровидения на YouTube.

Напомним, что члены городского совета Роттердама, в четверг, 23 апреля, проголосовали за то, чтобы принять у себя конкурс "Евровидение" в 2021 году.

Ранее мы писали, что в онлайн-концерте "Евровидения", который в 2020 году заменил песенный конкурс, поучаствовала украинская певица Джамала.