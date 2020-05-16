Во Львовской области нашли нелегальную врезку в трансевропейский нефтепровод "Дружба"
В украинскомй компании "Укртранснафта" заявили, что ликвидировали незаконную врезку в магистральный нефтепровод "Дружба" во Львовской области. О правонарушении уже заявили в правоохранительные органы.
Об этом сообщает пресс-служба компании в соцсети.
В сообщении говорится, что 16 мая работники безопасности компании обнаружили злонамеренное повреждение магистрального нефтепровода "Дружба" во Львовской области.
Специалисты компании сразу же заявили об этом в правоохранительные органы. По факту совершения правонарушения открыто уголовное производство.
"Также на месте повреждения трубы было обнаружено отвод для несанкционированного отбора нефти длиной более 250 м", - добавили в пресс-службе.
Аварийно-восстановительная бригада ликвидировала повреждение нефтепровода. Теперь "Дружба" работает в обычном режиме и продолжает обеспечивать надежную перекачку нефти для нужд европейских НПЗ.
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