В украинскомй компании "Укртранснафта" заявили, что ликвидировали незаконную врезку в магистральный нефтепровод "Дружба" во Львовской области. О правонарушении уже заявили в правоохранительные органы.

Об этом сообщает пресс-служба компании в соцсети.

В сообщении говорится, что 16 мая работники безопасности компании обнаружили злонамеренное повреждение магистрального нефтепровода "Дружба" во Львовской области.

Специалисты компании сразу же заявили об этом в правоохранительные органы. По факту совершения правонарушения открыто уголовное производство.

"Также на месте повреждения трубы было обнаружено отвод для несанкционированного отбора нефти длиной более 250 м", - добавили в пресс-службе.

Аварийно-восстановительная бригада ликвидировала повреждение нефтепровода. Теперь "Дружба" работает в обычном режиме и продолжает обеспечивать надежную перекачку нефти для нужд европейских НПЗ.

Ранее "Страна" писала, что транзит российской нефти через Украину в Европу упал почти наполовину.

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