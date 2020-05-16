В последнее время в Украине участились случаи ДТП при участии велосипедистов. Так, после случая на Трухановом острове, в Казатине Винницкой области пьяная водитель наехала на велосипедистку и двоих ее детей. В результате инцидента пострадавшие были госпитализированы.

Об этом в субботу, 16 мая, информирует пресс-служба полиции региона.

Сообщается, что около 19:00 15 мая 21-летняя жительница Казатина на Opel Vectra ехала по улице Матросова и не справилась с управлением. Она выехала на встречную полосу, наехав на женщину 33 лет, которая вела в руках велосипед с двумя детьми возрастом 5 и 7 лет. Пострадавшие получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу.

"Сейчас полицией выясняются все обстоятельства и причины ДТП. В крови женщины, находившейся за рулем иномарки, обнаружен алкоголь. Транспортное средство помещено на штрафплощадку", - говорится в сообщении правоохранителей.

Следствием начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до 3-х лет с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок. Проводится расследование.

Фото: Нацполиция Украины

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