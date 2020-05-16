Президент Института Роберта Коха Лотар Вилер считает, что не нужно принудительно вакцинировать от коронавируса население. Он считает, что граждане достаточно умные и сами пойдут на вакцинацию, если захотят.

Об этом профессор заявил в субботу, 16 мая, в Шверине, сообщает "Укринформ".

Он считает граждан "достаточно умными", чтобы понять, что прививка укрепит их здоровье.

Несколько недель тому назад в RКI была создана рабочая группа по вопросам вакцинации. Она будет заниматься вопросом, каким группам населения делать прививки, когда вакцина будет создана. По расчетам немецких экспертов, это произойдет не ранее середины следующего года.

По словам Вилера, Германии "почти удалось прекратить первую большую эпидемию", о чем свидетельствует то, что в последнее время ежедневно в стране фиксируется менее 1000 новых инфекций, что является "большим успехом", хотя и не полной победой над болезнью.

Ранее "Страна" писала, что ученые США нашли антитело, которое защищает человека от коронавируса на 100%. Оно может стать основой новой вакцины.

Также мы рассказывали, что Китай начал испытания на людях пяти разных вакцин от коронавируса.