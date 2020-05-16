Франция не одобряет планы властей Италии открыть государственные границы уже с 3 июня.

Об этом в субботу, 16 мая, передает газета Le Figaro.

"Важно, чтобы мы могли принять скоординированное решение на европейском уровне, особенно по внутренним шенгенским границам. Но сегодня это происходит не так", - заявил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер. Кроме этого, глава МВД негативно высказался и о недавнем решении Мадрида ввести 14-дневный карантин для всех, кто приехал из-за рубежа.

По его словам, односторонние решения европейских стран относительно политики границ в условиях пандемии не способствуют единству.

Стоит отметить, что ранее, 13 мая, Европейская комиссия высказалась за "согласованное и недискриминационное" открытие внутренних границ в Евросоюзе.

Напомним, что во Франции с 11 мая начали значительно смягчать карантинные меры. В стране открывают музеи и библиотеки, некоторые школы и детские сады.

Ранее мы писали, что французов призвали готовиться к повторной изоляции на случай новой волны коронавируса.