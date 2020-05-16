В Германии люди продолжают выходить на акции протеста, требуя снять карантинные ограничения. В субботу, 16 мая, на акцию в разных городах Гермнии вышли тысячи человек. Акции прошли в Берлине, Мюнхене, Дортмунде, Штутгарте и еще нескольких городах.

Об этом сообщает DW.

Зачастую в одном населенном пункте проходит одновременно несколько протестных мероприятий: только в Мюнхене их заявлено около десяти.

Полиция Берлина дала разрешение на проведение в городе около 20 демонстраций. Исходя из эпидемиологических предписаний, за каждой из них было закреплено специальное место, а число участников не должно было превышать 50. Столкновений полиции и протестующих не было. В предварительном порядке были задержаны около 200 человек - некоторые из них для установления личности. Двое сотрудников полиции получили легкие травмы.

В Штутгарте количество участников было ограничено 5 000, всем собравшимся предписано было носить маски. В Штутгарте ряд организаций левой направленности провел "антидемонстрации" - акции против так называемых "ковидидиотов" - радикалов, принципиальных противников вакцинации и любителей теорий заговора.

В Мюнхене демонстрация проходила на Лугу Терезы, где обычно празднуют Октоберфест. Территория была огорожена по периметру, проникнуть за заграждения разрешили лишь 1 000 человек. Призывы полиции не допустить скопления народа, протестующие встретили осуждающими возгласами.

Часть протестующих принесла с собой плакаты. Надпись на одном из них гласила: "Свобода вместо принуждения". Кто-то пришел в маске, на которой было вышито: "Нам затыкают рот". Акция продолжалась два часа - именно столько времени дали на нее городские власти.

Незадолго да начала митингов премьер-министр Северного Рейна - Вестфалии Армин Лашет - самой многонаселенной земли Германии с почти 18 млн жителей - с пониманием высказался по поводу протестов.

"Это абсолютно законно. На самом деле нет ничего необычного в том, что люди выходят на демонстрации в ситуации, когда имеет место самое серьезное ограничение основных прав со времени объединения Германии", - заявил он.

Ранее "Страна" писала, что в Болгарии против продления карантина на митинги вышли сотни недовольных.

Также мы рассказывали, что в поселке под Афинами ввели комендантский час из-за столкновений с полицией и массовых протестов против карантина.