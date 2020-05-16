Власти Турции, которые распорядились в скором времени разрешить внутренний туризм, позволят иностранцам приезжать в страну на лечение с 20 мая. Для этого желающим поправить свое здоровье за рубежом необходимо будет зарегистрироваться в Международной системе медицинского обслуживания USHAŞ.

Об этом в субботу, 16 мая, передает Укринформ.

"Максимально двум сопровождающим лицам будет разрешено прибывать в страну с одним пациентом... После прибытия в аэропортах им будет проводиться тест на коронавирус", - говорится в директиве ведомства.

Сообщается, что пациент и сопровождающие лица могут не сдавать тест на коронавирус в аэропорту, а показать результаты проверки на Covid-19, если она была проведена не позднее, чем за 48 часов до поездки.

Разрешение для медицинских туристов будет касаться таких направлений медицины, как ортопедия и травматология, общая хирургия, детская хирургия, урология, офтальмология, кардиология, сердечно-сосудистая хирургия, хирургическая онкология, гинекологическая онкологическая хирургия, медицинская онкология, лучевая онкология, нейрохирургия, гематология, интенсивная терапия и применение репродуктивной терапии. Кроме того, пациенты смогут записаться на пересадку органов и костного мозга.

Информация и документы, необходимые для предварительного разрешения, будут опубликованы в USHAŞ в скором времени.

По данным журналистов, в медучереждениях под лечение иностранных граждан будут выделены отдельные этажи или корпуса. Также в этих больницах должно обязательно быть реанимационное отделение, а также аппараты для компьютерной томографии и МРТ.

Приехать в Турцию на лечение смогут граждане Украины, Германии, Великобритании, Нидерландов, Ирака, Ливии, Азербайджана, Грузии, Греции, Румынии, Туркменистана, Узбекистана, Казахстана, РФ, Алжира, Косово, Македонии, Албании, Боснии и Герцеговины, Сербии , Болгарии, Молдовы, Пакистана и других стран.

Напомним, что в Турции разработан план выхода из кризиса после окончания пандемии коронавирусной инфекции. Там появятся отели с "сертификатами здоровья", социальное дистанцирование, персонал отеля будет в масках и спецодежде, а запреты на шведский стол и систему All Inclusive станут нормой.

Ранее мы писали, что Турция ввела четырехдневный комендантский час в 15 провинциях, начиная с полуночи 15 мая, чтобы предотвратить распространение коронавируса.