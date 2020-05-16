В Хмельницком мужчина сначала угрожал убить семью, а потом стрелял в полицейского
В Хмельницком местный житель сначала терроризировал семью, а когда приехала полиция - стал стрелять в копов. Он выстрелил из травматического оружия в участкового офицера полиции. Стрелка задержали, а в доме изъяли два револьвера с резиновыми пулями.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
ЧП произошло 15 мая. В 21.20 на линию "102" поступило сообщение от 16-летней жительницы Хмельницкого о том, что ее пьяный отец бросается тяжелыми предметами в мать и сестру и угрожает всех убить.
На место происшествия сразу выехал специальный экипаж полиции по противодействию домашнему насилию в составе участкового офицера и патрульного.
Фото: пресс-служба Национальной полиции
"Увидев правоохранителей на пороге своей квартиры, злоумышленник схватил револьвер для отстрела патронов, снаряженных резиновой пулей, и начал стрелять в их направлении. В результате участковый офицер получил касательное ранение левой части лица. Но это не остановило сотрудников полиции. Оценив ситуацию, они отказались от применения табельного огнестрельного оружия в закрытом помещении, где, кроме злоумышленника, находились напуганная жена и двое несовершеннолетних детей, и, воспользовавшись спецсредствами и приемами рукопашного боя, обезвредили и задержали нападавшего", - уточнили в пресс-службе.
По факту открыто уголовное дело по статье 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).
Фото: пресс-служба Национальной полиции
Мужчину задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. В его доме в ходе осмотра обнаружили и изъяли 2 револьвера для отстрела резиновых пуль и 3 самодельные устройства для стрельбы. Раненого работника полиции доставили в областную больницу для оказания медицинской помощи. Угрозы для его жизни нет.
Фото: пресс-служба Национальной полиции
Ранее "Страна" писала, что в Киеве полицейский остановил подозрительного парня для проверки и получил удар в голову.
Также мы рассказывали, что в Одессе военнослужащий ранил ножом сослуживца, а при задержании - полицейского.