В Хмельницком местный житель сначала терроризировал семью, а когда приехала полиция - стал стрелять в копов. Он выстрелил из травматического оружия в участкового офицера полиции. Стрелка задержали, а в доме изъяли два револьвера с резиновыми пулями.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

ЧП произошло 15 мая. В 21.20 на линию "102" поступило сообщение от 16-летней жительницы Хмельницкого о том, что ее пьяный отец бросается тяжелыми предметами в мать и сестру и угрожает всех убить.

На место происшествия сразу выехал специальный экипаж полиции по противодействию домашнему насилию в составе участкового офицера и патрульного.

Фото: пресс-служба Национальной полиции

"Увидев правоохранителей на пороге своей квартиры, злоумышленник схватил револьвер для отстрела патронов, снаряженных резиновой пулей, и начал стрелять в их направлении. В результате участковый офицер получил касательное ранение левой части лица. Но это не остановило сотрудников полиции. Оценив ситуацию, они отказались от применения табельного огнестрельного оружия в закрытом помещении, где, кроме злоумышленника, находились напуганная жена и двое несовершеннолетних детей, и, воспользовавшись спецсредствами и приемами рукопашного боя, обезвредили и задержали нападавшего", - уточнили в пресс-службе.

По факту открыто уголовное дело по статье 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

Фото: пресс-служба Национальной полиции

Мужчину задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. В его доме в ходе осмотра обнаружили и изъяли 2 револьвера для отстрела резиновых пуль и 3 самодельные устройства для стрельбы. Раненого работника полиции доставили в областную больницу для оказания медицинской помощи. Угрозы для его жизни нет.

Фото: пресс-служба Национальной полиции

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