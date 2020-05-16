Ученые США нашли антитело, которое защищает человека от коронавируса на 100%. Оно может стать основой новой вакцины
Американская биофармацевтическая компания Sorrento Therapeutics нашла антитело, которое блокирует инфекционные свойства коронавируса SARS-CoV-2 на 100%.
Об этом в субботу, 16 мая, информирует РИА "Новости".
Так, по данным источника, учеными были проанализированы миллиарды антител, сотни из них способны влиять на коронавирус. В ходе дальнейших исследований ученые выделили десяток антител, одно из которых может на 100% защитить клетки человека от инфицирования SARS-CoV-2.
Антитело под кодовым именем STI-1499 обволакивает вирус и выводит его из организма человека за четыре дня.
"Подчеркиваем, что это лекарство. Есть решение, которое точно работает", - уверяет основатель Sorrento Therapeutics доктор Генри Джи.
Стоит отметить, что пока что испытания проходили исключительно в лабораториях и разрешения на выпуск вакцины, основанной на этом антителе компания пока не получила.
По словам доктора Джи, это лекарство позволит снять карантин во всех странах. "Если у нас будет нейтрализующее антитело в организме, социальная дистанция будет не нужна", - заявил ученый.
На фоне этой новости акции Sorrento Therapeutics взлетели на 330%.
Скриншот: РИА "Новости" в Телеграм
Напомним, что Канада начинает испытания возможной вакцины от коронавирусной инфекции.
Ранее мы писали, что в России заявляли о планах завершить разработки вакцины от коронавируса к концу лета этого года.