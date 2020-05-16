Американская биофармацевтическая компания Sorrento Therapeutics нашла антитело, которое блокирует инфекционные свойства коронавируса SARS-CoV-2 на 100%.

Об этом в субботу, 16 мая, информирует РИА "Новости".

Так, по данным источника, учеными были проанализированы миллиарды антител, сотни из них способны влиять на коронавирус. В ходе дальнейших исследований ученые выделили десяток антител, одно из которых может на 100% защитить клетки человека от инфицирования SARS-CoV-2.

Антитело под кодовым именем STI-1499 обволакивает вирус и выводит его из организма человека за четыре дня.

"Подчеркиваем, что это лекарство. Есть решение, которое точно работает", - уверяет основатель Sorrento Therapeutics доктор Генри Джи.

Стоит отметить, что пока что испытания проходили исключительно в лабораториях и разрешения на выпуск вакцины, основанной на этом антителе компания пока не получила.

По словам доктора Джи, это лекарство позволит снять карантин во всех странах. "Если у нас будет нейтрализующее антитело в организме, социальная дистанция будет не нужна", - заявил ученый.

На фоне этой новости акции Sorrento Therapeutics взлетели на 330%.

Скриншот: РИА "Новости" в Телеграм

Напомним, что Канада начинает испытания возможной вакцины от коронавирусной инфекции.

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