В Австрии, где после карантина уже с 15 мая открыли рестораны, музеи и библиотеки, полностью открывают границы с Чехией, Словакией и Венгрией. Границы откроют для свободного проезда с 15 июня.

Об этом говорится в совместном заявлении министров внутренних дел, иностранных дел и Европы четырех стран, пишет "Европейская правда".

"Наша цель - иметь как можно больше свободы и как можно меньше ограничений. Эти послабления создают немного больше нормальности для людей в пограничном регионе и обеспечат жителям пограничной зоны более спокойную повседневную жизнь", - говорится в заявлении.

Ранее было объявлено о полной отмене пограничного контроля между Германией, Австрией, Швейцарией и Лихтенштейном с 15 июня. Ограничения остаются для транзита из Италии.

Ранее "Страна" писала, что Чехия собирается в июне открыть границы с Австрией и Словакией.

Также мы рассказывали, что в Германии отменили обязательный карантин для приезжающих из Великобритании и стран Евросоюза.