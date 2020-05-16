Компания SpaceX, которой владеет недавно ставший отцом бизнесмен Илон Маск, в очередной раз перенесла запуск 60 спутников, которые призваны образовать единую сеть интернет-покрытия Starlink. Ожидается, что старт очередной партии космических аппаратов состоится 18 мая.

Об этом в субботу, 18 мая, информирует пресс-служба компании.

"В связи с конфликтом на космодроме запуск спутников Starlink планируется осуществить в понедельник в 03:32 (по времени Восточного побережья США, 10:32 по Киеву)", - говорится в сообщении SpaceX.

Под конфликтом имеется в виду перенесенный на воскресенье старт ракеты-носителя Atlas V космического отдела ВВС США, внутри которой будет размещен секретный беспилотный корабль многоразового использования X-37B.

Напомним, что вечером 22 апреля, в небе над Киевом местные жители заметили вереницу спутников Илона Маска.

Ранее мы писали, что 8 марта ракета SpaceX с двумя тоннами груза успешно стартовала к Международной космической станции.