На восстановление мировой экономики после кризиса, который случился из-за пандемии коронавируса и глобального карантина в мире, нужно три года. Только за март 170 стран мира зафиксировали падение экономики.

Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, пишет "Голос Америки".

По ее мнению, мировая экономика выйдет на докризисный уровень в 2023 году.

"Самый большой шок уже прошел", - сказала Георгиева.

Она отметила, что в марте 170 стран показали экономическое падение.

"Без медицинского решения, к сожалению, для некоторых экономик могут случиться более негативные сценарии. Неизвестность относительно поведения вируса затмевает горизонт прогнозов", - заявила Георгиева.

Все же МВФ прогнозирует частичное восстановление мировой экономики уже в 2021 году. Фонд наращивает количество программ для поддержки экономики развивающихся стран, а также рассматривает возможность списания долгов для самых бедных стран.

"Тратьте сколько можете, а затем тратьте немного больше на врачей, медсестер, уязвимое население в вашей стране", - отметила Георгиева.

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