Миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), где недавно сообщили о майском росте количества погибших среди гражданских на Донбассе, рассказала о том, как их миссия едва не стала жертвой обстрела, находясь на неподконтрольной территории. Сотрудники миссии увидели два боеприпаса, которые взорвались в воздухе почти над ними. В результате инцидента никто не пострадал.

Об этом говорится в официальном отчете миссии.

В сообщении говорится, что 15 мая 6 сотрудников миссии на двух автомобилях находились на юго-западной окраине населенного пункта Березовское. Это - неподконтрольная территория, которая находится в 53 км северо-западнее Луганска.

Сотрудники миссии мониторили соблюдение локального режима прекращения огня для ремонта инфраструктуры в этом районе. Также миссия выполняла объявленный полет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) малого радиуса действия для уточнения повреждений в этом населенном пункте.

В 13:36, когда аппарат находился на высоте 5 метров над землей, четверо членов патруля миссии увидели два неустановленных боеприпаса, которые летели в их направлении и взорвались в воздухе.

"Вскоре они увидели и услышали два взрыва, а также увидели дым на высоте ориентировочно 80-100 м над землей и на расстоянии примерно 20 м к северо-северо-западу от своего местонахождения. Все четверо укрылись в автомобилях. Еще двое сотрудников миссии, которые находились в автомобилях, тоже слышали взрывы", - сообщает миссия.

После взрывов миссия переместились на другую позицию примерно в 3 км к западу от юго-западной окраины Березовского и продолжила мониторить обстановку.

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