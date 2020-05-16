В России, где на репетиции парада к 9 Мая коронавирусом заразились сотни военных, были задержаны четверо человек, которые на онлайн-акции "Бессмертный полк" разместили фотографии лидеров нацистской Германии - Адольфа Гитлера и Генриха Гимлера.

Об этом в субботу, 16 мая, информирует пресс-служба Следственного комитета России (СК).

Так, по версии СК, публикация этих фотоматериалов было совершена "с целью одобрения нацистских преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге".

По словам представителя органа Светланы Петренко, злоумышленниками оказались Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, а также Вячеслав Круглов из Ульяновска. Относительно них были возбуждены уголовные дела, по месту жительства фигурантов дела проходят обыски.

"Изучение изъятых в ходе обысков материалов, предметов, компьютерной техники дает следствию основания полагать, что все эти лица состояли в одних сообществах в социальных сетях", - заявила Петренко.

Как отметили в СК, один из преступников ранее привлекался к ответственности за экстремизм в 2017 году. Также в 2018 году другой член этой группы был осужден за кражу.

"Кроме того, в рамках предварительного следствия установлены другие эпизоды аналогичных преступлений. Среди причастных к реабилитации нацизма есть и граждане иностранных государств, в частности - Украины и Эстонии", - сказала представитель СК.

Стоит отметить, что согласно статье ст. 354 УК РФ (Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны), по которой проходят злоумышленники могут, они быть наказаны штрафом до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до двух лет либо лишением свободы на срок до трех лет.

Фотография Гитлера с акции "Бессмертный полк". Фото: Facebook

Фотография Гимлера с акции "Бессмертный полк". Фото: Facebook

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