Государственный министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Анвар Гаргаш заявил, что Катар распутстил фейковый слух о гибели главы Министерства иностранных дел ОАЭ Абдаллы бен Заида Аль Нахайяна. Он сказал, что говорил сегодня с Абдуллой бен Заидом и они долго смеялись над фейком.

Об этом сообщают РИА "Новости".

"Я сегодня говорил с Абдаллой бен Заидом, как мы это делаем ежедневно, мы долго смеялись над фейками, созданными катарскими аккаунтами", - сказал Гаргаш.



Анвар Гаргаш добавил, что призывает соседей ОАЭ к "благоразумию и мудрости", и пожелал своему коллеге бен Заиду здоровья и долгих лет жизни.



Ранее появилась информация, что министр мог погибнуть в результате теракта - его автомобиль якобы был заминирован и взорвался во время движения кортежа.

Ранее "Страна" писала, что мать прилетевшей из ОАЭ девушки рассказала, что ранее появились слухи о смерти или тяжелом состоянии здоровья главы Северной Кореи Ким Чен Ына.

Однако потом он появился на публике после трех недель отсутствия.