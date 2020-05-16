Глава Нацбанка Украины Яков Смолий, который спрогнозировал колебания курса доллара, не намерен уходить со своей должности до 2025 года.

Об этом руководитель финрегулятора рассказал в интервью изданию ВВС News Украина.

"Для председателя Национального банка закон предусматривает срок каденции 7 лет, и есть исчерпывающий перечень оснований, по которым может быть сменен глава НБУ. Председатель Национального банка назначается и освобождается по представлению президента, а утверждается Верховной Радой. У меня срок каденции завершается в 2025 году. То есть еще есть время и много задач, которые мы должны осуществить", - заявил Смолий.

Также он рассказал, что Нацбанк делает многое, чтобы поддержать экономику в условиях карантина.

"Мы комплексно подошли к необходимости поддержать экономику в условиях коронакризиса… Мы готовы к выходу из карантина и к восстановлению", - добавил чиновник.

Смолий напомнил, что под его руководством НБУ за два месяца снизил учетную ставку с 11% до 8%. Это способствовало снижению цены ресурсов для их доступности для банков и бизнеса. Кроме того банкам предоставляется возможность взять рефинансирование на кредитование масштабных долгосрочных, в частности инфраструктурных проектов, на период до 5 лет.

"Мы впервые специально разработали этот новый инструмент для поддержки экономики. В прошлую пятницу мы провели первый тендер по такому рефинансированию и предоставили банкам 2,4 млрд грн", - отметил глава НБУ.

Также Нацбанк расширил поддержку ликвидности для банков и продлил срок предоставления займов для этих финансовых учреждений с 30 до 90 дней.

"Такого краткосрочного рефинансирования мы предоставили уже 7 млрд грн", - подчеркнул он.

Смолий упомянул и изменение сроков для проведения стресс-тестов и других проверок в украинских банках.

"Сами банки не применяют штрафы и пеню к своим заемщикам, которые не имеют возможности платить проценты. Мы разработали для них рекомендации по работе с клиентами, в частности с заемщиками, которые больше всего страдают от коронакризиса. Теперь банки реструктуризируют сами займы, откладывают во времени платежи, могут предоставить кредиты для пополнения оборотных средств", - добавил Смолий.

Напомним, что должностной оклад главы Национального банка Украины Якова Смолия составляет 417 285 гривен при средней зарплате сотрудников НБУ в 30 590 гривен.

Ранее мы писали, что в декабре 2019 года на массовую акцию протеста против Смолия вышли рабочие предприятий олигарха Игоря Коломойского.

Стоит отметить, что Смолий был назначен главой Национального банка Украины в марте 2018 года.