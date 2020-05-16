Президент Российской Федерации Владимир Путин похвастался высокотехнологичным оружии России после того, как Дональд Трамп рассказал о разработке в США "супер-пупер" сверхскоростной ракеты.

Глава Кремля заявил, что у России есть вооружение, которое недоступно ни одной другой стране.

Об этом президент России сказал в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", как передает Коммерсант.

"Это было бы абсолютно невозможно. Но мы это сделали",- сказал Путин.

По его словам, таких успехов не удалось бы добиться без "фундаментальной науки, научных школ и инженерных кадров".

Напомним, США провели учения на случай ядерного удара России по странам НАТО. Учения проходили на военной базе в Небраске при участии министра обороны США Марка Эспера.

Ранее "Страна" писала, что в США смоделировали сброс водородной бомбы на Москву.