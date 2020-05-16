Канада, куда украинская "Мрия" недавно доставила медицинский груз из Китая, начинает испытания возможной вакцины от коронавирусной инфекции.

Об этом рассказал премьер-министр Джастин Трюдо, передает ТАСС.

"Минздрав Канады одобрил первые в стране испытания потенциальной вакцины от коронавируса", - заявил глава канадского правительства. Он также отметил, что испытывать вакцину медики будут в центре вакционологии Университета Долхаузи (город Галифакс, провинция Новая Шотландия).

"Если они будут успешными, то мы будем производить и распространять вакцину в нашей стране", - добавил Трюдо.

Напомним, что в России заявляли о планах завершить разработки вакцины от коронавируса к концу лета этого года.

Ранее мы писали, что Китай проводит испытание уже пяти вакцин от коронавируса на группе добровольцев. На данный момент не наблюдаются никаких "серьезных нежелательных реакций" среди 2 575 человек, принимающих участие в испытании потенциальных лекарств.