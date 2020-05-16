В Греции, где местным жителям власти разрешили посещать пляжи для купания и серфинга, в субботу, 16 мая, открыли сотни пляжей по всей стране. Но на них должны соблюдаться все меры по предотвращению распространения коронавируса.

Об этом сообщает Ekathimerini.

"Сотни организованных пляжей открылись для публики в субботу, они должны обеспечить соблюдение строгих рекомендаций по охране здоровья и безопасности из-за пандемии коронавируса на фоне рекордной жары", - говорится в сообщении.

В Греции ждут, что сильная жара приведет большое количество людей на греческие пляжи, поэтому здесь будут проводить инспекции, чтобы люди соблюдали социальную дистанцию.

Ранее "Страна" писала, что Греция официально планирует начать туристический сезон с 1 июля. Власти подготовили детальный план выхода из карантина на фоне пандемии коронавируса. Так, на пляжах Греции туристов планируют изолировать в кабинках из стекла.