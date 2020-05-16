В Турции, где недавно был введен комендантский час, как мера сдерживания коронавируса, намерены разрешить внутренний туризм уже с 28 мая.

Об этом в субботу, 16 мая, заявил министр культуры и туризма страны Мехмет Эрсой в комментарии телеканалу "NTV".

"Если не будет каких-либо проблем, то приблизительно 28 мая начнется движение по внутреннему туризму", - уверяет чиновник.

Стоит отметить, что по последним данным, в Турции коронавирусом заразились 146 457 человек, из них умерли 4 055, выздоровели 106 133 инфицированных.

Ранее мы писали, что в Турции разработан план выхода из кризиса после окончания пандемии коронавирусной инфекции. Там появятся отели с "сертификатами здоровья", социальное дистанцирование, персонал отеля будет в масках и спецодежде, а запреты на шведский стол и систему All Inclusive станут нормой.

В свою очередь итальянские власти хотят оставить границы закрытыми для иностранных туристов минимум до конца 2020 года.