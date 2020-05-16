Российский отоларинголог Владимир Зайцев считает, что самым опасным из возможных осложнений после заражения коронавирусом является полиорганная недостаточность.

Об этом врач высшей категории рассказал в телеинтервью, как передает Gazeta.

"Коронавирус нового типа способен провоцировать острые состояния, в частности, острый панкреатит и острую сердечную недостаточность", - отметил врач.

Кроме того, вирус поражает практически все структуры дыхательной системы и атакует иммунную систему, что приводит к угнетению иммунитета.

Ранее "Страна" писала, что ученые из проекта "Форсайт Covid-19" Мирового центра данных "Геоинформатика и устойчивое развитие" при КПИ им. Игоря Сикорского прогнозируют спад эпидемии коронавируса в третьей декаде мая.

Также мы рассказывали, что в украинской армии коронавирус обнаружили еще у двух человек. Всего в рядах ВСУ 46 зараженных.