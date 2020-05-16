Врач назвал самое опасное осложнение после заражения коронавирусом
Российский отоларинголог Владимир Зайцев считает, что самым опасным из возможных осложнений после заражения коронавирусом является полиорганная недостаточность.
Об этом врач высшей категории рассказал в телеинтервью, как передает Gazeta.
"Коронавирус нового типа способен провоцировать острые состояния, в частности, острый панкреатит и острую сердечную недостаточность", - отметил врач.
Кроме того, вирус поражает практически все структуры дыхательной системы и атакует иммунную систему, что приводит к угнетению иммунитета.
Ранее "Страна" писала, что ученые из проекта "Форсайт Covid-19" Мирового центра данных "Геоинформатика и устойчивое развитие" при КПИ им. Игоря Сикорского прогнозируют спад эпидемии коронавируса в третьей декаде мая.
Также мы рассказывали, что в украинской армии коронавирус обнаружили еще у двух человек. Всего в рядах ВСУ 46 зараженных.