Власти Испании намерены снова продлить режим чрезвычайного положения, введенного из-за эпидемии коронавируса в стране. Однако теперь чиновники уверяют, что это произойдет в последний раз.

Об этом в субботу, 16 мая, информирует испанское издание El Pais.

Так, по словам премьер-министра страны Педро Санчеса, чрезвычайное положение может быть отменено раньше, если этому будет способствовать эпидемиологическая обстановка.

Стоит отметить, что пока что режим ЧП действует до 24 мая. Для того, чтобы его продлить, инициативу премьера должен одобрить парламент.

"С помощью серологического отчета мы увидели, что 5% населения были инфицированы, а реальная смертность составляет 1%. Эти две цифры позволяют нам сделать вывод, что чрезвычайное положение сработало. Путь, которым мы следуем с начала эпидемия является единственно возможным. Некоторые говорили, что решение состоит в том, чтобы позволить вирусу распространяться до тех пор, пока он не достигнет группового иммунитета, охватывающего 70% населения. Были страны, которые начали этот путь и вынуждены были отступить. Если бы мы выбрали эту формулу, инфекция могла достичь 30 миллионов соотечественников и могла убить 300 000 человек", - сказал Санчес.

Напомним, что недавно общее количество подтвержденных случаев коронавируса в России позволило ей опередить Испанию в антирейтинге стран с наибольшим числом больных Covid-19.

Ранее мы писали, что по состоянию на утро субботы, 16 мая, количество зараженных коронавирусом в мире превысило отметку в 4,5 миллиона человек. В Испании от Covid-19 пострадали 230 183 человека.