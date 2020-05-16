Минздрав показал, как правильно посещать салоны красоты во время карантина. Инфографика
Министерство здравоохранения напомнило правила посещения салонов красоты и работы в них во время действия карантинных ограничений в Украине.
Соответствующую инфографику ведомство опубликовало в своем Телеграм-канале в субботу, 16 мая.
Так, Минздрав определил правила для посетителей салонов красоты:
- наличие средств индивидуальной защиты,
- предварительная запись,
- ожидание на улице,
- не больше одного человека на 5 квадратных метров
И для работников:
- измерение температуры перед началом смены,
- наличие средств индивидуальной защиты (респираторы должны быть без клапана выдоха),
- наличие разметки 1,5 м возле входа в салон,
- дезинфекция после каждого клиента,
- дистанция между местами оказания услуг 1,5 м,
- рекламная продукция, журналы, игрушки должны быть убраны,
- централизированный сбор использованных средств индивидуальной защиты.
Инфографика: Минздрав Украины
Напомним, что 12 мая в Киеве в рамках плана по смягчению карантина заработали салоны красоты и парикмахерские. О том, реально ли записаться к мастеру на стрижку во время карантина - читайте в нашем материале.
Ранее мы рассказывали, что сразу после смягчения карантина в Харькове возле парикмахерских выстроились очереди.
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