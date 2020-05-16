Минздрав рассказал, как правильно посещать салоны красоты во время карантина. Фото: Facebook

Министерство здравоохранения напомнило правила посещения салонов красоты и работы в них во время действия карантинных ограничений в Украине.

Соответствующую инфографику ведомство опубликовало в своем Телеграм-канале в субботу, 16 мая.

Так, Минздрав определил правила для посетителей салонов красоты:

  • наличие средств индивидуальной защиты,

  • предварительная запись,

  • ожидание на улице,

  • не больше одного человека на 5 квадратных метров

И для работников:

  • измерение температуры перед началом смены,

  • наличие средств индивидуальной защиты (респираторы должны быть без клапана выдоха),

  • наличие разметки 1,5 м возле входа в салон,

  • дезинфекция после каждого клиента,

  • дистанция между местами оказания услуг 1,5 м,

  • рекламная продукция, журналы, игрушки должны быть убраны,

  • централизированный сбор использованных средств индивидуальной защиты.

Правила посещения салонов красоты. Инфографика: Минздрав Украины

Инфографика: Минздрав Украины

Напомним, что 12 мая в Киеве в рамках плана по смягчению карантина заработали салоны красоты и парикмахерские. О том, реально ли записаться к мастеру на стрижку во время карантина - читайте в нашем материале.

Ранее мы рассказывали, что сразу после смягчения карантина в Харькове возле парикмахерских выстроились очереди.

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