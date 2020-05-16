Япония совместно с Европейским союзом хочет провести расследование в отношении Всемирной организации здравоохранения. Японию и Европу волнует первая реакция ВОЗ на пандемию коронавируса нового типа в мире.

Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, сообщает The Mainichi.

"Вместе с Европейским союзом (Япония, - Ред.) предложит провести справедливую, независимую и всеобъемлющую проверку", - заявил премьер.

Синдзо Абэ сказал, что предложение будет внесено на Генеральной ассамблее ВОЗ, которая начнется в понедельник, 18 мая.

Ранее министр иностранных дел Японии Тошимицу Мотеги также заявил, что Япония присоединяется к призывам ряда стран о проведении такого расследования, и расследование должно проводиться независимым органом.

Ранее мы писали, что в Минздраве подозревают, что главврачи больниц скрывают точное количество медиков с коронавирусом.

Также "Страна" рассказывала, как Словения первой в Европе отменила эпидемию коронавируса.