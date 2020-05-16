Вице-мэра Кременчуга Дмитрия Кравченко госпитализировали в инфекционное отделение. Чиновника лечат в больнице "Кременчугская". У Кравченко ранее диагностировали коронавирус.

Об этом сообщила вице-мэр Ольга Усанова, передает местное издание "Кременчугская газета".

12 мая стало известно, что Кравченко получил положительные результаты ПЦР-исследования. Он находился в самоизоляции. Позже мэр Кременчуга Виталий Малецкий сообщил, что его больной заместитель работает из дома, несмотря на температуру.

Ранее "Страна" писала, что врач-травматолог из городской больницы Ровно Роман Коваль заявил, что Всемирная организация здравоохранения специально раздувает опасность коронавируса. А саму организацию контролирует Билл Гейтс, Марк Цукерберг, семья Клинтонов и Джордж Сорос.

Также мы рассказывали, что в Украине впервые от коронавируса умер работник СМИ.