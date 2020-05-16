Вслед за главным переговорщиком по Украине в Кремле, Дмитрием Козаком, на переговоры по Донбассу в Берлин собираются вылететь глава Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Об этом Ермак заявил на встрече с послами G7 и главой представительства Евросоюза в Украине, передает пресс-служба ОП.

"Глава Офиса президента также сообщил, что в ближайшие недели вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой осуществит визит в Берлин, где будут продолжены консультации о путях повышения эффективности работы Нормандского и Минского переговорных форматов", - говорится в сообщении.

Напомним, что на встрече с послами стран "Большой семерки" Ермак также анонсировал участие переселенцев в переговорном процессе ТКГ по Донбассу.

Ранее мы писали, что по словам замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака, участники консультаций по Донбассу договорились о "взаимных дальнейших действиях" касательно мирного урегулирования вооруженного конфликта.