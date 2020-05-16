Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков рассказал, что законопроект "О всеукраинском референдуме" скоро будет вынесен за голосование. Разумков считает, что это должен быть наиболее сбалансированный законопроект.

Об этом он сообщил в интервью Радио Свобода.

"Во вторник, если я не ошибаюсь, или в среду было подписано письмо в Венецианскую комиссию и туда был направлен первый законопроект из этого пакета о народовластии - об общенациональном референдуме. И я надеюсь, что в ближайшее время, там несколько недель, мы сможем его вынести в зал Верховной Рады и рассмотреть", - сказал Разумков.

Он подчеркнул, что это должен быть "наиболее сбалансированный и качественный законопроект".

Разумков рассказал, что на сегодняшний день есть и другие инициативы, которые будут вскоре разрабатываться и приниматься, - законопроекты о местных референдумах, о народном вето и народной инициативе.

Ранее "Страна" писала, что законопроект "О всеукраинском референдуме", предусматривает возможность изменения решения, принятое во время референдума, путем референдума не ранее, чем через три года со дня его принятия. Законопроект уже был вынесен на общественное обсуждение.

Мы разбирались, каким будет новый закон о референдуме и вынесут ли на голосование судьбу Донбасса.