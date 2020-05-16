Известный доктор Евгений Комаровский продолжает отвечать на вопросы о методах защиты от Covid-19. По его словам, ношение перчаток не имеет практической пользы при эпидемии.

Доктор Комаровский посвятил этой теме отдельное видео, которое он опубликовал на своем YouTube-канале.

Так, по мнению медика, вместо того, чтобы носить перчатки, людям лучше просто тщательно и часто мыть руки.

"Если с помощью перчаток мы создали повод полицейским прицепиться, то да, на этом можно неплохо заработать. А что делать с перчаткой, которую вы сняли? Представляете, какое количество мусора мы добавляем в окружающую среду? Если они стоят денег, то никто не будет одноразовые перчатки использовать как одноразовые. Люди будут думать не о своем здоровье, а о том, чтобы к ним не прицепились проверяльщики", - считает доктор.

Он также отметил, что перчатки обязательно нужно носить только медицинским работникам.

"Давайте не впадать в маразм! Перчатки нужны медицинским работникам, но перчатки не надо надевать всем подряд! С эпидемиологической точки зрения это никому не нужно, это вредит экологии, это повод для коррупции, это еще один повод людей вгонять в депрессию. Когда люди не понимают смысла решения властей, это дискредитирует власть. Поэтому отмените эти дурацкие распоряжения, если вы их уже ввели", - добавил Комаровский.

Видео: Доктор Комаровский в YouTube

Напомним, что по данным специалистов, ношение перчаток может быть даже опасно для здоровья в условиях пандемии.

Ранее мы писали, что украинский МОЗ обязывает носить перчатки наряду с масками работников заведений общепита.