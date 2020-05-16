Доктор Евгений Комаровский, который ранее назвал единственный способ для укрепления иммунитета, рассказал о ношении медицинских перчаток во время пандемии коронавируса. По словам известного врача, перчатки не нужны, так как не предотвращают попадание вируса на слизистые оболочки человека.

Об этом известный врач рассказал в своем видеоблоге.

Евгений Комаровский сказал, что не понимает, для чего нужны перчатки, которые требуют власти некоторых городов для выхода из дома. Доктор напомнил, что если рукой, которая касалась зараженных коронавирусом поверхностей, коснуться слизистой рта, носа или глаз, то человек заразится.

"Если на руку надета перчатка и мы этой перчаткой взялись за что угодно, где есть сопли и слюни, инфицированные коронавирусом, то с таким же точно успехом мы этой рукой в перчатке можем прикоснуться ко рту, к носу, к слизистой оболочке глаза. И что это изменит? Ну что, совершенно непонятно", - отметил врач.

Комаровский напомнил, что медицинские перчатки не предназначены для того, чтобы их использовали "на всякий случай". Они нужны для того, чтобы защитить руки человека, который работает с кровью или другими выделениями, от болезней, которые передаются через кровь.

"Смысл перчаток для рядового человека, который вышел в магазин, вообще непонятен", - резюмировал Евгений Комаровский.

Видео: Youtube/Доктор Комаровский

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