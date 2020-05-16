Надбавки в 300%, которые украинские власти обещали медикам, работающим с коронавирусными больными, выплачены уже в 14 регионах страны.

Об этом в субботу, 16 мая, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на традиционном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

По словам главы Минздрава, руководство остальных регионов страны завершит выплату коронавирусных надбавок в начале следующей недели.

"Рад, что процесс движется. Уже получил положительные отзывы медиков, которые получили надбавки. Этот процесс идет быстро, когда налажено сотрудничество Кабинета Министров и местной власти. На Херсонщине все выплаты завершили на прошлой неделе, среди лидеров - и Днепропетровщина, и Львовщина. В то же время Волынь, Луганщина, Ровенщина и некоторые другие области до сих пор застряли в бюрократической волоките. А надо начинать уже выплаты за апрель", - подчеркнул Владимир Зеленский.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что на данный момент больницы заключают договоры с Национальной службой здоровья Украины для выплаты надбавок за работу с больными Covid-19 за апрель.

Напомним, в апреле власти пообещали медикам, что вместе с зарплатой за месяц все врачи, которые работали с коронавирусными больными, получат надбавки в размере 300% от обычной заработной платы.

Но получить надбавки в регионах удалось далеко не всем. В Минздраве заявили, что в этом виноваты местные власти.