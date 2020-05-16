Украинская сторона выполнила все взятые на себя обязательства перед Международным валютным фондом и теперь рассчитывает на заключение новой программы сотрудничества с организацией.

Об этом в начале переговоров с послами стран "Большой семерки" заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Наконец Верховная Рада приняла в целом закон о банковской деятельности. И сегодня мы говорим о том, что Украина полностью выполнила все условия, необходимые для заключения новой программы с МВФ", - сказал Ермак.

Также, по его словам, Украиной были выполнены условия для полной, а не сокращенной программы сотрудничества.

Напомним, что Верховная Рада Украины 13 мая проголосовала во втором чтении за "антиколомойский" закон. Этот документ - последнее требование МВФ перед выдачей Украине нового кредита.

В свою очередь глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили считает, что Украине необходимо отказаться от новых кредитов Международного валютного фонда.