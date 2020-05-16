Послы стран "Большой семерки" (G7) позитивно отозвались о медицинской реформе, которую не так давно раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский. Напомним, глава государства в частности заявлял следующее: "Сейчас много вопросов к медреформе. Коронавирус показал, что это за медреформа: больницы не готовы, количества коек для инфекционных больных недостаточно, заработная плата очень низкая. Инфраструктуры медицинской нет".

А на видеопереговорах Ермака с послами G7 дипломаты напомнили украинским властям о важности сохранения независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Об этом в субботу, 16 мая, информирует пресс-служба Офиса президента по итогам переговоров Андрея Ермака, главы ОП с главами дипломатических миссий.

"Послы одобрили реформу здравоохранения, а также подчеркнули необходимость сохранения независимости НАБУ и дальнейшего реформирования системы судопроизводства", - уточнили в пресс-службе.

Напомним, что недавно послы стран "Большой семерки" приветствовали принятие Верховной Радой "антиколомойского закона". По их словам, данный шаг укрепит экономику Украины и будет способствовать углублению международных экономических и торговых связей.

Ранее мы писали, что на видеоконференции ОП с послами G7 обсуждался вопрос включения переселенцев из неподконтрольной Киеву части Донбасса в переговорный процесс ТКГ.

Видео: Страна.ua