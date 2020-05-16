Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел встречу с послами стран группы "Большой семерки" (G7) и главой Представительства Европейского Союза в Украине.

Об этом передает пресс-служба президента.

В начале диалога Андрей Ермак отметил, что Украина выполнила все обязательства, которые взяла на себя для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

Андрей Ермак также рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский намерен провести большую пресс-конференцию и пообщаться со СМИ по итогам первого года своего президентства.

Правда Андрей Ермак не уточнил дату когда это произойдет.

Ранее "Страна" сообщала, что Украина задействует переселенцев в следующих переговорах ТКГ по Донбассу.

Так же мы рассказывали, что Саакашвили и Ермак созвонились с послами стран "большой семерки".