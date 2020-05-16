Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак и глава исполнительного комитета Нацреформ Михаил Саакашвили провели встречу с послами стран большой семерки (G7) и главой Представительства Евросоюза в Украине. Они общались по видеосвязи. На встреча Саакашвили рассказал послам G7 и ЕС о планах Национального совета по реформам.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Саакашвили заявил, что Владимир Зеленский поставил ему задачу совершенствования налогового законодательства, продолжение дерегуляции и завершения реформы таможни.

Саакашвили добавил, что среди его задач так же - координация сотрудничества с международными организациями.

Кроме этого он отметил, что вскоре состоятся консультации с ведущими бизнес-ассоциациями Украины и будет наработана программа Национального совета реформ, которую представят на утверждение главе государства.

Ранее "Страна" писала, что Саакашвили заявил, что Украина уже сейчас может отказаться от денег МВФ.

Также мы рассказывали, что Саакашвили хочет разработать новый закон о партнерстве бизнеса и государства.