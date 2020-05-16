Следующая встреча Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе пройдет при участии переселенцев с неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время переговоров с послами стран "большой семерки" и главой Представительства Евросоюза в Украине, рассказали в пресс-службе ОП.

По словам Ермака, данный шаг призван положить конец "монополии на представительство этих территорий с стороны непризнанных квазигосударственных образований", так называемых "ЛНР" и "ДНР".

"Мы готовы согласовывать, как это предусмотрено Минским пакетом договоренностей с гражданами Украины, которые не имеют отношения к незаконным вооруженным группировкам, не убивали наших воинов, не имеющие отношения к непризнанным образований. По нашему мнению, именно такие люди могут быть представителями Донбасса", - отметил глава ОП.

Напомним, что впервые о планах позвать на переговоры переселенцев из Донбасса Ермак рассказал 7 мая.

Ранее мы писали, что по словам так называемого "министра иностранных дел ДНР" Натальи Никоноровой, Украина должна начать прямой диалог с Донбассом, или же выйти из Минских соглашений.