Следователи Госбюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении двум таможенникам Одесской области, которых подозревают в получении неправомерной выгоды. Речь идет о и. о. начальника отдела таможенного оформления, а также и. о. замначальника таможенного поста.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Таможенники подозреваются в получении неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса).

По предварительной информации, чиновники систематически требовали и получали взятки за несоздание искусственных препятствий при растаможке контейнеров, в частности проведении дополнительного досмотра груза, что растамаживается.

Следователи ГБР задержали одного из подозреваемых во время получения им очередной части взятки в сумме 1 300 долларов.

Решением Печерского райсуда Киева подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Как сообщала "Страна", 13 мая Служба безопасности Украины задержала на взятке начальника Одесской таможни Михаила Грибанова, на него надели наручники и уложили лицом в асфальт.

Ранее Минфин отчитался об увольнении половины руководителей украинских таможен.