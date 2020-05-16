Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, когда начнется второй этап ослабления карантина в Украине. По его словам, переходить к снятию ограничений можно в конце мая. Однако для этого должна быть стабильная эпидемическая ситуация.

Об этом в субботу, 16 мая, сообщает Офис президента.

Андрей Ермак на встрече с послами Большой семерки и главой представительства Европейского союза в Украине проинформировал дипломатов о ситуации с распространением коронавируса в Украине.

"По его (Ермака – Ред.) словам, сейчас уровень заболеваемости в стране умеренный, 11 мая состоялся первый этап ослабления карантинных мероприятий. Следующий этап запланирован на конец мая, если эпидемическая ситуация будет оставаться стабильной", - гуточнил Ермак.

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