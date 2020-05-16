В Одессе на 22-27 июля анонсировали проведение фестиваля под названием Boost Festival 2020. В его программе заявлены звезды рэпа, рока и поп-музыки мировой величины. Стоимость билетов составляет от 4 до 26 тысяч гривен. В то же время украинцы сомневаются, что такой фестиваль может состояться в Украине в период пандемии коронавируса и не исключают, что речь идёт о мошенничестве.

О проведении фестиваля стало известно из его официального сайта boostfestival2020.com.

На сайте указан перечень артистов, который внушает изобилием мировых звезд. В частности это рэперы A$AP Rocky, Post Malone, звезда электронной сцены Calvin Harris, поп-звезды Khalid, Lorde и FKA Twigs, рокеры Coldplay и многие другие.

Местом проведения шоу указан пляж "Аркадия".

Стоимость билетов - от 4 до 26 тысяч гривен. Делятся они на три категории:

4025 гривен - Серебряный билет: Трансфер, Питание и алкоголь, Программа фестиваля, Развлечения

Трансфер, Питание и алкоголь, Программа фестиваля, Развлечения 13 390 гривен - Золотой билет: Трансфер, Проживание: стандартный двухместный номер с одной большой кроватью в отеле М1 с завтраком, Питание и алкоголь, Программа фестиваля, Развлечения

Трансфер, Проживание: стандартный двухместный номер с одной большой кроватью в отеле М1 с завтраком, Питание и алкоголь, Программа фестиваля, Развлечения 26 805 гривен - платиновый билет: Трансфер, Проживание: президентский люкс с видом на море в отеле М1 с завтраком, Питание и алкоголь, Программа фестиваля, Развлечения.

Кроме того, указывается, что количество билетов ограничено.

Отметим, что о фестивале стало известно только сегодня и большинство украинцев в соцсетях скептически относятся к идее, что такое масштабное событие может пройти. Ведь все до единого фестиваля в Украине и Европе отменили свое проведение этим летом из-за пандемии коронавируса. В частности, отменены фестивали Atlas Weekend и Upark, Comic Con и венгерский Sziget.

Источники "Страны" в концертной среде говорят, что не верят в возможность проведение фестиваля: "Количество билетов ограничено, пока не поймают", - сказал один из организаторов выступлений в Киеве. Сомнений в том, что это мошенники нет практически ни у кого. Кроме того, многих смущает, что организатором фестиваля должна выступить не концертное агентство, а Туристическое - ООО "Арилана" из Винницы. Еще один говорит о том, что, вероятно, расчет ведется на вау-эффект: "Люди, которые уже два-три месяца не ходили на концерты, увидят имена любимых артистов и мгновенно раскошелятся на билеты, а что с деньгами будет потом - отдельная история".

Между тем, фестиваль в Одессе обзавелся официальным промовидео:

Отметим, что сайтах анонсированных артистов также отсутствуют упоминания о грядущем шоу в Одессе.

Ранее "Страна" писала, как пандемия коронавируса и карантин внесли свои жесткие коррективы в культурную жизнь. По всему миру отменили массовые мероприятия: концерты, спортивные турниры, выставки и фестивали.

К примеру, в Германии проведение подобного рода развлечений запрещено до конца лета. Таким образом канцлер Ангела Меркель хочет предотвратить новую волну распространения COVID-19. До сентября многолюдные мероприятия не будут проводиться также во Франции и Великобритании. Посещение концертов и театров в Испании разрешено уже на первом этапе послабления карантинных мер, который начался, как и в Украине, 11 мая. С 25 числа разрешили проводить массовые мероприятия и в Чехии, но предполагается, что они не будут слишком многолюдными: впускать станут лишь до 50 посетителей. С средины июня планируется разрешить концерты и в Норвегии.

В Украине же шутят, что дата окончания карантина должна совпасть с первым выступлением студии "Квартал 95", а концерт "Вечернего квартала" в Киеве должен был состояться 29 мая в ДК "Украина". В Ужгород же юмористы планировали приехать уже 3 июня. Но получилось не так, как думалось.

Все события до конца лета, которые организовывает агентство "Квартал-концерт" - перенесены. Концерт-съемка в Киеве предварительно состоится 20 октября, а первый "Женский квартал" - 26 сентября. На эти мероприятия билеты еще есть в продаже: от 200 до 3500 гривен.

Подробнее о ситуации с концертами в Украине читайте в материале "Страны.