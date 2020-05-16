Президент Украины Владимир Зеленский, который недавно продлил запрет российских сайтов, поздравил украинцев с Днем Европы Он напомнил, что "Европа" - в первую очередь способ мышления и она начинается с соблюдения законов и защиты демократических прав.

Поздравление опубликовано на Facebook-странице главы государства.

Он подчеркнул, что фраза "Украина - это Европа" должна быть не просто формальным лозунгом, а частью сознания украинцев.

"Я всегда говорил, что Европа - это прежде всего способ мышления. Европа начинается с каждого из нас. С каждого гражданина. С соблюдения законов, уплаты налогов, защиты демократических ценностей и гражданского общества, свободного волеизъявления, свободы слова, мысли и вероисповедания, равенства и уважения. С "аллергии" на то, чтобы принимать или давать взятки, с правильно запаркованного авто и окурка, выброшенного в помойку. Давайте делать так, чтобы День Европы был у нас каждый день", - призвал президент.

Он напомнил, что в этом этом году в Евросоюзе отметили 70-летие провозглашения Декларации Шумана, которая положила начало союзу.

"Слова Робера Шумана актуальны и сегодня: "Европа не будет построена сразу или по единому плану". Построение объединенной, процветающей и успешной Европы продолжается. Для меня очевидно, что этот процесс не может считаться завершенным без Украины", - добавил Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что верит, что день, когда и наше государство будет полноправной частью европейской семьи, настанет.

Ранее "Страна" писала, что Зеленский вдобавок к российским соцсетям решил заблокировать сайты "НТВ" и "Первого канала".

Также мы рассказывали, что в Германии будут сажать в тюрьму за сожжение флагов и осквернение гимна Европы.