67-летняя пенсионерка из Полтавы намеревалась добраться пешком до Киева. В условиях карантина и неработающего междугороднего транспорта женщина решила идти по трассе, чтобы попасть в столицу. Водители вызвали полицейских, завидев старушку, а правоохранители поймали попутчика, который согласился доставить бабушку до нужного ей места назначения.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области в Facebook.

Патрульные полицейские обнаружили пенсионерку на трассе Киев-Харьков-Довжанский.

"Около полуночи от неравнодушного гражданина на линию 102 поступил вызов, что по обочине автодороги Киев - Харьков - Довжанский шагает женщина преклонного возраста... Уже на остановке общественного транспорта Журавка патрульные увидели 67-летнюю гражданку. Она выглядела расстроенной и растерянной, потому что в связи с карантином - транспорт не ездит, а ей срочно нужно было попасть из Полтавы в Киев", - сообщили в патрульной службе Киевской области.

Отмечается, что женщина чувствовала себя хорошо и в медицинской помощи не нуждалась.

Инспекторы остановили добропорядочного водителя, который согласился доставить женщину до места назначения.

Как сообщала "Страна", на утро 16 мая количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 17 858 человек. При этом первые в большинстве областей выздоровлений от коронавируса оказалось больше заражений.