Так называемая "министр иностранных дел ДНР" Наталья Никонорова заявила, что Украина должна начать прямой диалог с Донбассом, или же выйти из Минских соглашений.

Ее слова приводям информресурсы "ДНР".

Никонорова таким образом прокомментировала недавнее заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который исключил возможность прямых переговоров с Донбассом.

"Перед украинскими властями есть только два варианта действий: или напрямую разговаривать с "республиками" в рамках Минского формата, или официально признать невозможность выполнить свои обязательства по Минским соглашениям и понести за это соответствующую ответственность перед странами-гарантами и всем мировым сообществом", – заявила Никонорова.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что представители Украины блокируют в Минске предложения по прекращению огня. Это следует из проекта заявления Трехсторонней контактной группы от 26 марта.

Также мы писали, что у Зеленского еще раз заявили о нежелании включать в Конституцию особый статус Донбасса.