В ближайшие дни Украину накроют дожди, сильный ветер и даже заморозки. В большинстве областей ожидаются проливные дожди с порывистым ветром. На Западе, Севере и местами в центральных областях Украины есть вероятность заморозков.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Завтра, 17 мая, вновь очередной атмосферный фронт будет пролетать над нашей территорией. Сначала дожди будут лить на Западе, Севере, в центральных областях (кроме Днепра и районов), а также в Одесской области. В течение дня дожди будут перемещаться через центральные области и поздно вечером достигнут Харьковской области, Днепра с районами, а уже в ночь на вторник (19 мая) накроют Восток Украины”, - написала Диденко.

По словам синоптика, по всему Югу осадки также пройдут только к вечеру, однако Крым и южные районы континентального Юга избегут влажной воздушной массы. Отметила, что завтра (17 мая) ветер будет западного направления, умеренный, а вот 18 мая изменится на северо-западный и усилится.

"На сильное тепло рассчитывать не стоит, в воскресенье в течение дня ожидается +14...+18 градусов, на юге +18...+22 градуса. Очаг самой свежей погоды завтра окажется над Винницкой областью и северными районами Одесской области - там только +10...+14 градусов", - отметила синоптик.

По предварительным прогнозам Натальи Диденко, в промежутке 22-23 мая на Западе, Севере и местами в центральных областях Украины есть вероятность заморозков.

"Ближайшие синоптические новости состоят из фронтов, дождей, сильных ветров и даже, возможно, заморозков. Но не стоит забывать, что все эти непослушные дети атмосферы все равно уступают перед главной атмосферной мамой-кошкой, солнцем", - подытожила Диденко.

В субботу 16 мая в Украине будет разброс температур от 4 до 22 градусов.

Как сообщала "Страна", майские заморозки могут существенно сократить урожай картофеля в Украине.