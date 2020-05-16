Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России вакцина от коронавируса может быть создана уже к концу лета.

Об этом сообщает ТАСС.

"Я думаю, к концу лета [зарегистрируют вакцину]. Я хотел бы [так] думать, я бы так ответил. В августе месяце, я надеюсь, если все будет по плану, и не будет никаких неожиданностей", - сказал он.

Также он уточнил, что сейчас разработка вакцины находится на стадии доклинических испытаний: ученые изучают токсичность и реактогенность. Данный этап займет около месяца, после чего можно будет приступать к испытаниям вакцины на людях.

Сама вакцина, утверждает Гинцбург, будет вводится в правое плечо. Но получить ее одновременно все россияне не смогут.

"Минздрав над этим думает, как это сделать, какие мощности можно освободить, чтобы максимально их загрузить производством вакцины", - рассказал он.

Напомним, в России, которая вырвалась на второе место в мире по количеству зараженных коронавирусом, за минувшие сутки Covid-19 выявили у 9 200 новых пациентов. Из них 44,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 119 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 4940 человек